اليوم السابع
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اتحاد العمال: قرارات الرئيس بزيادة الدعم بهدف التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية

الأحد، 23 أبريل 2023 12:42 م
اتحاد العمال: قرارات الرئيس بزيادة الدعم بهدف التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،  بأن التكليف الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد إلى محمد معيط وزير المالية برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليون جنية إلى 529.7 مليار جنية بنسبة زيادة 48.8% الهدف الأساسى منها التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الاكثر احتياجا والأولى بالرعاية للارتقاء بمستوى معيشتهم خاصة وأن الزيادة فى الدعم تشمل الاحتياجات الأساسية لهذه الفئة من المواطنين و التى من أهمها زيادة دعم السلع التموينية والمواد البترولية والتامين الصحى والادوية والإسكان الاجتماعى ومعاش الضمان الاجتماعى والعلاج على نتفقة الدولة.
 
وأضاف البدوى، أن مثل هذه القرارات تؤكد على أن الدولة المصرية تضع المواطن المصرى على رأس أولوياتها والتحرك سريعا لمساندته لمواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التى يمر بها العالم الآن وتتأثر بها مصر.
 
ودعا البدوى المجتمع المدنى بالتحرك سريعا نحو المواطن المصرى الاكثر احتياجا وتقديم يد العون لهم اسوة بما تقدمه الدولة للتكامل منظومة الحماية الاجتماعية، ودعا البدوى تجار مصر الشرفاء بتقديم السلع للمواطنين وبأسعارها الحقيقية دون مزايدة حتى يعبر العالم ومعه مصر من هذه الأزمة.

 


اتحاد العمال

مجدى البدوى

الاكثر احتياجا

الحماية الاجتماعية



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