اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أبريل 2023 05:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إقلاع 4 طائرات حربية أردنية لإجلاء 260 من الجالية فلى السودان

الأحد، 23 أبريل 2023 05:08 م
إقلاع 4 طائرات حربية أردنية لإجلاء 260 من الجالية فلى السودان الأردن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقلعت أربع طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الأحد، من مطار "ماركا" العسكري متجهةً إلى السودان، وذلك لإجلاء 260 شخصاً من الجالية الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية.


وتأتي جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بتسيير إقلاع الطائرات بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان.


الأردن

طائرات أردنية

عمليات الإجلاء من السودان

السودان

أخبار السودان

أزمة السودان

الحرب فى السودان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة