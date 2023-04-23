إقبال كبير من المواطنين على الممشى السياحى بكورنيش النيل فى بنى سويف

وشهد الممشى إقامة حفل لذوى الهمم داخل الممشى السياحى، بالإضافة إلى بعض الفقرات الفنية، وتنظيم مسابقات وهدايا للأطفال، ومسابقات الرسم بالألوان الطبيعية للأطفال، وفقرة التنورة الراقصة، وشخصيات العرائس الكرتونية.

وسادت الأجواء الاحتفالية والكرنفالية بمنطقة الممشى السياحي، التي استمتع بها الجميع خاصة الأطفال، حيث تمت إتاحة 5 آلاف بالونة كهدية للأطفال، والمهرجين وألعاب الليزر، وباند دي جي أغاني الأطفال والعيد.

تجدر الإشارة إلى أن الممشى السياحي للكورنيش بات متنفساً حضاريا ومقصدا سياحيا يقبل عليه أهالي وأبناء المحافظة للاستمتاع بالجو الرائع والمناظر الخلابة للنيل ليلا، بعد تطويره، إذ يعد أحد أهم المشروعات التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين، ليكون متنفسا حضاريا وترفيهيا لأهالي المحافظة، بطول 1.5كم، حيث يتضمن الكورنيش العلوي والممشى السفلي وجراج بطاقة استيعابية يستوعب أكثر من 90 سيارة.