اليوم السابع
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إقبال كبير من المواطنين على الممشى السياحى بكورنيش النيل فى بنى سويف

الأحد، 23 أبريل 2023 09:54 م
إقبال كبير من المواطنين على الممشى السياحى بكورنيش النيل فى بنى سويف فقرات التنورة بكورنيش بنى سويف
بنى سويف- هانى فتحى

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شهد ممشي بني سويف السياحى، مساء اليوم، إقبالاً كبيراً من المواطنين والأسر والشباب والأطفال، خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وشهد الممشى إقامة حفل لذوى الهمم داخل الممشى السياحى، بالإضافة إلى بعض الفقرات الفنية، وتنظيم مسابقات وهدايا للأطفال، ومسابقات الرسم بالألوان الطبيعية للأطفال، وفقرة التنورة الراقصة، وشخصيات العرائس الكرتونية.
 
وسادت الأجواء الاحتفالية والكرنفالية بمنطقة الممشى السياحي، التي استمتع بها الجميع خاصة الأطفال، حيث تمت إتاحة 5 آلاف بالونة كهدية للأطفال، والمهرجين وألعاب الليزر، وباند دي جي أغاني الأطفال والعيد.
 
تجدر الإشارة إلى أن الممشى السياحي للكورنيش بات متنفساً حضاريا ومقصدا سياحيا يقبل عليه أهالي وأبناء المحافظة للاستمتاع بالجو الرائع والمناظر الخلابة للنيل ليلا، بعد تطويره، إذ يعد أحد أهم المشروعات التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين، ليكون متنفسا حضاريا وترفيهيا لأهالي المحافظة، بطول 1.5كم، حيث يتضمن الكورنيش العلوي والممشى السفلي وجراج بطاقة استيعابية يستوعب أكثر من 90 سيارة.
 
 
الفنون الشعبية
الفنون الشعبية

جانب من العروض
جانب من العروض

فرقة الفنون الشعبية بالكورنيش
فرقة الفنون الشعبية بالكورنيش

فقرات التنورة بكورنيش بنى سويف
فقرات التنورة بكورنيش بنى سويف

فقرات التنورة داخل الممشى السياحي
فقرات التنورة داخل الممشى السياحي

 

 


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