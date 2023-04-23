اليوم السابع
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إقبال على الحدائق فى ثالث أيام العيد والزوار يفترشون المسطحات الخضراء

الأحد، 23 أبريل 2023 11:45 ص
إقبال على الحدائق فى ثالث أيام العيد والزوار يفترشون المسطحات الخضراء اقبال على الحدائق فى ثالث أيام العيد
كتب ـ سيد الخلفاوى

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واصلت حدائق القاهرة استقبال زوارها فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، للاحتفال وسط المسطحات الخضراء، والاستمتاع بالطبيعة، كما شهدت الألعاب الترفيهية إقبالا كبيرا من الأطفال. 
 
وشهدت حديقة الحرية والصداقة بالزمالك، المطلة على النيل، إقبالا من الجمهور، وما تضمه من تماثيل لعظماء الشعر والفن والاقتصاد وزعماء التحرر فى أمريكا الجنوبية والشاعر الروسى ألكسندر بوشكين والشاعر والأديب الكازاخستانى اباى والفكر الأفغانى جمال الدين الافغانى وأمير الشعراء أحمد شوقى وحافظ إبراهيم وطلعت حرب رائد الاقتصاد فى مصر والشهيد عبدالمنعم رياض. .
 
وشهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر توافدا من الجمهور، حيث أقبلت الأسر على افتراش المسطحات الخضراء، كما حرص البعض على ركوب الطفطف الذى يجوب الحديقة. 
 
وتم إعداد برامج ترفيهية للأطفال منها فقرات الدي جي والأراجوز وقطار الطفطف، كما استقبلت حديقة الحيوان المصغرة بالحديقة الأطفال وكذلك مدينتى الألعاب الترفيهية بالحديقة والألعاب المائية.
 
 

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