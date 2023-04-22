مدير الرعايات المركزة بالإسماعيلية يوزع حلوى العيد على المرضى

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور محمد خالد، مدير الرعايات المركزة بفرع هيئه الرعاية الصحية بالإسماعيلية اليوم، مستشفيات هيئة الرعاية الصحية للتأكد من رفع درجة الطوارئ القصوى في جميع المستشفيات خلا احتفالات عيد الفطر المبارك.

وتفقد خالد عضو إدارة الرعاية الثانوية والثالثيه بغرفه الطوارئ والأزمات بفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ومدير عنايات الإسماعيلية، حالات الطوارئ والحالات الحرجة التي تحتاج عنايه مركزة، وعلى الفور تم توفير أسرة عناية مركزة للحالات وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

ووزع خالد خلال الجولة حلوي العيد علي الأطباء والتمريض والعاملين وأفراد الأمن ومرافقي بعض الحالات داخل طوارئ مجمع الاسماعيلية الطبي متمنياً للجميع دوام الصحة والسعادة وأن يشفي كل مريض.

وأكد خالد على استمرار رفع حالة الطوارئ بمستشفيات هيئه الرعاية واستمرار تقديم خدمه طبية آمنة وذات جودة عالية لتنال رضاء منتفعي التأمين الصحي.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، ووفقا للتعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منشآت هيئة الرعاية الصحية وتكثيف المرور على كافة المنشآت والتأمين الطبي لإحتفالات الاعياد « عيد القيامة - شم النسيم - عيد الفطر المبارك».

فيما أكد الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية بالأقسام الطبية المختلفة، مشددا على توافر المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وفصائل الدم ومشتقاته، والطعوم والأمصال بالمستشفى، طبقًا لخطة هيئة الرعاية الصحية للتأمين الطبي لاحتفالات الاعياد بمحافظات التأمين الصحي الشامل.