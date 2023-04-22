اليوم السابع
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محافظ المنوفية: لقاءات "رد الجميل" وصلت إلى 9 آلاف أسرة

السبت، 22 أبريل 2023 02:00 ص
محافظ المنوفية: لقاءات "رد الجميل" وصلت إلى 9 آلاف أسرة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية – محمود شاكر

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قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظة المنوفية، إنه منذ توليه حقيبة المحافظة أولى اهتماماً كبيراً بملف الحالات الإنسانية وذوى الهمم، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتواصل الدائم مع ذوى الهمم والحالات الإنسانية.

وأضاف أبو ليمون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إطلاق سلسلة لقاءات " رد الجميل " من خلال تنظيم العديد من اللقاءات الدورية بحضور الجهات المعنية لبحث شكاوى المواطنين ووضع الحلول الفورية لهم، تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة. 

وأكد محافظ المنوفية، أنه تم توزيع ما يزيد عن 900 كرسى كهربائى ومتحرك لذوى الهمم، و112 دراجة بخارية وتروسيكل للفئات الأشد احتياجا، كما تم توزيع ما يزيد عن9 آلاف و370 مساعدة عينية متنوعة، للحالات الأكثر احتياجاً ليصبح جملة المستفيدين ما يزيد عن 9 آلاف أسرة من أبناء المحافظة.

 


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