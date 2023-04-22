فاينانشيال تايمز: واشنطن تحذر حلفاءها بأوروبا من تهرب موسكو من العقوبات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن الولايات المتحدة حذرت أربع دول أوروبية من الأساليب التى تسخدما روسيا للتهرب من العقوبات، وقدمت لها قائمة مفصلة بالبضائع عالية القيمة مزدوجة الاستخدام التى تحاول موسكو الحصول عليها، فى الوقت الذى تكثف فيه واشنطن جهودها لمنع روسيا من الحصول على الأسلحة للحرب فى أوكرانيا.

وخلال الأيام الماضية، قام مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، بزيارة سويسرا والنمسا وإيطاليا وألمانيا فى جولة هدفها إظهار كيف تحاول روسيا إصلاح سلاسل الإمداد الصناعية العسكرية بالالتفاف على قيود التصدير الغربية.

وقال مسئول أمريكى إن روسيا تخصص كثير من الموارد للالتفاف على العقوبات، مضيفا أنها تتعلم من الدول الأخرى المثقلة بالعقوبات بشأن كيفية الحصول على التكنولوجيا الحساسة عبر الأبواب الخلفية.

وحددت الولايات المتحدة التى تحرص روسيا على الحصول عليها مثل المذبذبات ومكونات المذبذبات والتصوير الحرارى والمكونات الإلكترونية مثل محولات الطاقة القائمة على أشبه الموصلات وآلات قياس الجهود. ولم تحدد الخزانة الأمريكية ما هى الأسلحة التى تستخدم فيها تلك السلع.

كما سعى المسئولون أيضا إلى تنبيه المسئولين والشركات والبنوك فى الدول الأربع بشأن الإخطارات الحمراء المحتملة التى ربما تشير إلى تهرب من العقوبات، مثل تزوير العقود وفواتير الشحن لإخفاء العلاقات مع روسيا، ورفض تقديم تفاصيل للمستهدف النهائى من استخدام المنتج للبنوك ومسئولى الشحن، وإجراء تغييرات بشكل مستمر أو فى اللحظات الأخيرة للمستخدمين النهائيين أو المستفيدين.

وقالت فاينانشيال تايمز إن الولايات المتحدة وشركائها فى مجموعة السبع قد جعلوا إزالة الثغرات المتعلقة بالعقوبات ومكافحة التهرب أولوية لهم فى الأشهر الأخيرة، مع تراجع الرغبة فى فرض عقوبات على أجزاء جديدة من الاقتصاد الروسى.