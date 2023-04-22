اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 05:03 ص
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بريجوجين يكشف سبب تأجيل قوات كييف هجومها المضاد

السبت، 22 أبريل 2023 05:00 ص
بريجوجين يكشف سبب تأجيل قوات كييف هجومها المضاد الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أكد قائد قوات "فاجنر" الروسية يفغيني بريغوجين، أن قوات كييف لا تشن هجومها المضاد الآن بسبب "الوحل الوحشي" في منطقة القتال.

وقال برجوجين: "اليوم، لم يبدأ الهجوم لأسباب واضحة... هذا الوحل الوحشي"، موضحا أن المعدات الثقيلة والدبابات لا يمكن أن تمر في مثل هذه الظروف. وأشار إلى أنه حتى تجف التربة "يلزم 10 أيام أخرى".

واعتبر أن قوات كييف ستحاول شن هجوم مضاد وأكد أن الجيش الروسي بحاجة إلى "الاستعداد 10 أضعاف". وأعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في وقت سابق من اليوم أن قوات كييف فشلت في هجمات شنتها على 4 محاور في الجمهورية، وتكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة.


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