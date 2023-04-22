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الهجرة: قريبا تطبيق على الموبايل للمصريين فى الخارج بالتعاون مع الاتصالات

السبت، 22 أبريل 2023 12:00 ص
الهجرة: قريبا تطبيق على الموبايل للمصريين فى الخارج بالتعاون مع الاتصالات السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج
كتب محمود راغب

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أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن المصريين فى الخارج سفراء لمصر 24 ساعة فى اليوم، وكل مصرى فى الخارج هو سفير لمصر، لافتة إلى أن الدولة تحتاج منهم أن يكونوا خير ممثلين لها وأن يكونوا صوتها فى العالم للتعريف بحضارتها وتاريخها.

 

وأضافت وزيرة الهجرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أول توجيه رئاسى قبل العمل بعد حلف اليمين مباشرة أن المصريين فى الداخل والخارج أولوية قصوى لابد من وضعهم فى قلب عملية التنمية.

 

وأشارت إلى أن الوزارة تبحث دائما على الجديد من الآليات للتواصل مع المصريين بالخارج بشتى الطرق، قائلة : حاليا نسعى للانتهاء من تطبيق على الموبايل خاص للمصريين فى الخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات على أن يتضمن هذا التطبيق كل الخدمات التى تقدم للمصريين بالخارج وكل المحفزات، وهذا التطبيق سيكون سهل التعامل معه ويكون باللغة العربية واللغات المختلفة. 

 

وتابعت: "لدينا أيضا خط ساخن وفريق عمل على مدار 24 ساعة للرد على استفسارات المصريين فى الخارج والتدخل لحل مشكلاتهم وتذليل أى عقبات قد تواجههم". 

 


الهجره

وزاره الهجره

سها جندى

المصريين فى الخارج



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