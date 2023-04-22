القبض على متهم بقتل شخص رميا بالرصاص بسبب خلافات قديمة فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، من إحدى المستشفيات، باستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، مُصاب بعيار نارى وتوفـى أثناء إسعافه.

وبسؤال والد المتوفـى، قرر قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، بإطلاق عيار نارى من فرد محلى كان بحوزته تجاه نجله فأحدث إصابته التى أودت بحياته وعلل ذلك لوجود خلافات سابقة بسبب الجيرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.