اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أبريل 2023 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية توزع هدايا على المواطنين بالشوارع احتفالا بالعيد

السبت، 22 أبريل 2023 11:07 ص
الداخلية توزع هدايا على المواطنين بالشوارع احتفالا بالعيد وزارة الداخلية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك رجال الشرطة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الورود والهدايا على المارة ومستقلى السيارات الذين أشادوا بدور أجهزة الوزارة فى حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بكافة ربوع الوطن. 
   
ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين. 
 
يأتى ذلك فى ضوء مواصلة تعزيز روح المشاركة الفعالة مع المواطنين بما يؤكد حرص أجهزة وزارة الداخلية على تفعيل الدور الإجتماعى بجانب الدور الأمنى لتأمين كافة المناسبات والإحتفالات المختلفة.
 
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين من منطلق المسئولية الاجتماعية والحرص على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم مظاهر الاحتفال بمختلف المناسبات.
 
 
 

ورد

الداخلية

عيد

اخبار الداخلية



الموضوعات المتعلقة

هدية الرئيس السيسي ترسم البسمة على وجوه أسر الشهداء فى عيد الفطر.. الداخلية توزع الهدايا على أبناء الأبطال.. والأهالى يشكرون الرئيس.. ويؤكدون: مصر لا تنسى أبناءها المخلصين وفخورين بتضحياتهم ولن ننساهم طول العمر

الجمعة، 21 أبريل 2023 11:18 ص

الداخلية توزع هدايا على المواطنين بالشوارع احتفالا بعيد الأضحى.. صور

السبت، 09 يوليو 2022 12:58 م

معك في كل مكان.. الداخلية توزع هدايا على المرضى بالمستشفيات ودور المسنين

الإثنين، 23 مايو 2022 11:35 ص

الأمن الإنساني فى العيد.. وزارة الداخلية توزع هدايا الرئيس السيسى على أسر الشهداء.. توزيع ورود وهدايا على المارة بالشوارع.. و أبناء الأبطال شكرا للرئيس وفخورين بتضحيات آبائنا.. فيديو

الإثنين، 02 مايو 2022 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة