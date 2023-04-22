اليوم السابع
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التواريخ شاهدة.. لهواة الفلك دليلك لأهم الظواهر الفلكية حتى نهاية أبريل

السبت، 22 أبريل 2023 11:00 م
التواريخ شاهدة.. لهواة الفلك دليلك لأهم الظواهر الفلكية حتى نهاية أبريل الشهب
كتب محمود راغب

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يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد مع عدد من الظواهر الفلكية الهامة التى يترقبها علماء الفلك والهواة، وذلك خلال الأيام المتبقية من شهر أبريل الجارى، كشف عن تفاصيلها الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.
 
وينشر "اليوم السابع" بالتواريخ أهم الظواهر 
 
الفلكية المرتقبة حتى نهاية شهر أبريل الجارى، كما يلى: 
 
 
* 23 أبريل - زخة شهب القيثارة Lyrids
 
 
تحدث هذه الظاهرة سنويا فيما بين 16 إلى 25 إبريل ، وتبلغ ذروتها في 22-23 ،  تُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة) وهو سبب تسميتها .
 
 تنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب تاتشر Thatcher الذي تم اكتشافه عام 1861 ،  ويصل عدد الشهب فيها الى حوالي 20 شهابا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب،  أفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن إضاءة المدينة بعد منتصف الليل .
 
 
* 23 أبريل - القمر والزهرة 
 
 
يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء في ذلك اليوم باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروب المشهد في الـ 9:40 مساءا تقريبا .
 
 ومن الجدير بالذكر ملاحظة الإرتفاع التدريجي لكوكب الزهرة في السماء فوق الأفق الغربي يوما بعد يوم خلال شهر أبريل بعد غروب الشمس مباشرة .
 
* 25 أبريل - القمر والمريخ 
 
يقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) ، ويمكن مشاهدة هذا الإقتران بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم ، حيث نراهما  متجاوران في السماء إلى أن يبدأ في الغروب في الـ 11:30 مساءا تقريبا .
 
 
* 26 أبريل - القمر وبولوكس
 
يقترن القمر مع النجم بولوكس Pollux - وهو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية، ويكون هذا الاقتران في برج الجوزاء/ التوأمان، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل إلى أن يبدأ في الغروب بعد منتصف الليل تقريبا.

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