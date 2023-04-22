البرتغال ترسل 5 مدرعات إنقاذ ومساعدات طبية إلى أوكرانيا

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ذكرت وزيرة الدفاع الوطني البرتغالية هيلينا كاريراس، أن بلادها ستسلم 5 مركبات مدرعة للإنقاذ وتقديم المساعدات الطبية إلى أوكرانيا.



وقالت كاريراس - عقب اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" اليوم السبت - إن "البرتغال سترسل 5 مركبات إنقاذ ومساعدات طبية مدرعة إلى أوكرانيا - 3 من طراز M113 و2 من نوع M577".



يذكر أنه في نفس الاجتماع، أعلن وزير دفاع لاتفيا إينارا ميرنيسي عن قرار تزويد أوكرانيا بجميع أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز ستينجر المتاحة للجانب اللاتفي.



وفي سياق آخر، أفادت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية بأن هناك 11 قطعة بحرية حربية روسية حاليا في حالة تأهب قتالي في البحر الأسود، بما في ذلك غواصتان مسلحتان بصواريخ كاليبر.



وأوضحت القيادة الأوكرانية أن "الوضع في المنطقة الجنوبية المسؤولة عنها قوات الدفاع لا يزال صعبًا، لكننا نواصل عملنا القتالي، ويتألف تجمع سفن الروس في البحر الأسود من 11 وحدة بما في ذلك غواصتان مسلحتان بثمانية صواريخ كاليبر".



كانت 9 سفن روسية بما في ذلك الغواصتان في حالة تأهب قتالي في البحر الأسود أمس الجمعة.