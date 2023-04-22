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أشهر أنواع زراعة النباتات الطبية والعطرية فى المنيا.. صور

السبت، 22 أبريل 2023 08:00 ص
أشهر أنواع زراعة النباتات الطبية والعطرية فى المنيا.. صور زراعة الكمون
المنيا-حسن عبد الغفار

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تشتهر محافظة المنيا، بزراعة النباتات الطبية والعطرية بأنواعها المختلفة، حيث تختلف المساحات المزروعة من محصول إلى أخر ومن مركز لأخر أيضا، خاصة أن هناك بعض المحاصيل تزرع فى شمال المحافظة بكثافة والبعض الأخر فى الجنوب

وينشر اليوم السابع انواع النباتات الطبية والعطرية فى المنيا ومساحتها المزروعة، وهى الكسبرة، الكمون، الزعتر، البردقوش، الينسون، ماليسيا، اورجاتو، ريحان، كراوية ونعناع، والشمر

وتزرع محافظة المنيا 2582فدان من محصول الكسبرة، بينما يزرع من محصول الينسون 5051 فدان، أما محصول البردقوش يزرع 104فدان، بينما محصول الشمر يتم زراعة288فدان، بينما محصول الزعتر يتم زراعة 749فدان، أما محصول الكمون تزرع محافظة المنيا 2299فدان، وتزرع المنيا من محصول النعنان 58فدان، اما محصول الريحان لا يتم زراعته سوى فى مركز واحد وهو المنيا وتزرع 14فدان من الريحان، أما الكراوية تبلغ المساحة المزروعة 274 فدان، والماليسيا والاورجاتو تزرع المنيا 160فدان

تلك المساحة تابعة لزمام المراكز بينما توجد مساحات أخرى خارج نصاب الأرض الطينية وخارج الزمام، يتم زراعتها أيضا وتبلغ إجمالى مساحتها أكثر من 5الأف فدان فى الظهير الصحراوى مزروعة من النباتات الطبية والعطرية، وتسخدم تلك النبات فى الادوية واستخلاص روائح العطور وغيرها من الصناعات مما جعل كثير من المزارعين يتوسعون فى زراعتها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن محافظة المنيا تشتهر ايضا بزراعة محصول البطاطس وزراعة قصب السكر والثوم بانواعة وتلك الأصناف منها ما كان يتم تصديره مثل البطاطس، وكذلك الثوم الصينى تلك الاصناف غزت السوق المحلى والعربى وكذلك دول أوربا وأسيا، وسوف يبدأ موسم الحصاد فى أوخر شهر أبريل وأوائل شهر مايو لجميع الأصناف المزروعة، والأصناف التى تأخرت زراعة يبدأ موسم الحصاد فيها فى منتصف مايو واوئل يونيو

زراعة الشيح
زراعة الشيح

 

زراعة الكمون
زراعة الكمون

 

زراعة الينسون
زراعة الينسون

 

 

 


النباتات الطبية والعطرية

زراعة محاصيل الكمون

مديرية الزراعة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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