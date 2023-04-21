اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أبريل 2023 01:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مواعيد صلاة عيد الفطر 2023 فى مدن ومحافظات الجمهورية

الجمعة، 21 أبريل 2023 01:00 ص
مواعيد صلاة عيد الفطر 2023 فى مدن ومحافظات الجمهورية صلاة العيد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023،  في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية ، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك : 
القاهرة 5:47
 
الجيزة 5:47
 
الإسكندرية 5:51
 
بورسعيد 5:42
 
السويس 5:42
 
العريش 5:36 
 
الطور 5:40
 
سانت كاترين 5:38
 
طابا 5:33
 
شرم الشيخ 5:38
 
دمنهور 5:49
 
طنطا 5:47
 
المنصورة 5:46
 
الزقازيق 5:46
 
بنها 5:47
 
شبين الكوم 5:48
 
كفر الشيخ 5:47
 
الفيوم 5:50
 
بنى سويف 5:49
 
المنيا 5:51
 
أسيوط 5:51
 
سوهاج 5:49
 
قنا 5:46
 
أسوان 5:47
 
أبو سمبل 5:54
 
مرسى مطروح 6:02
 
الغردقة 5:40
 
الخارجة 5:56
 
الإسماعيلية 5:42 
 
دمياط 5:43
 
السلوم 6:10
 
نويبع 5:35
 
حلايب 5:34
 
شلاتين 5:37
 
 
 
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
 

عيد الفطر

موعد صلاه عيد الفطر

عيد الفطر 2023

موعد صلاة عيد الفطر 2023

أول أيام عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر بالمحافظات

موعد صلاه عيد الفطر بالقاهره

شهر شوال

شوال

موعد عيد الفطر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أبرز ما حدث فى 29 رمضان.. فرض زكاة الفطر وتشريع صلاة العيد

الخميس، 20 أبريل 2023 04:00 ص

هل تجزى صلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعتا فى يوم واحد؟ الأزهر يجيب

الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:23 م

"الأوقاف" لـ"إكسترا نيوز": تنسيق كامل لإقامة صلاة العيد فى جميع مساجد الجمعة

الخميس، 20 أبريل 2023 05:00 ص

الأزهر للفتوى: لا تصح صلاة العيد جماعة خلف تلفاز أو مذياع أو بث إلكترونى

الخميس، 20 أبريل 2023 11:05 ص

وزارة الأوقاف تشكل لجنة لمتابعة كل ما يتعلق بصلاتى العيد والجمعة

الخميس، 20 أبريل 2023 11:23 ص

تعرف على الساحات المخصصة لصلاة العيد بشمال سيناء

الخميس، 20 أبريل 2023 11:57 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة