محافظ بورسعيد يتفقد المستشفيات للتأكد من مدى جاهزيتها خلال عيد الفطر

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، سير وانتظام العمل داخل مستشفيات النصر التخصصي والسلام الدولي، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، وجاهزية كافة المستشفيات خلال عيد الفطر المبارك، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة

وخلال جولته، تفقد محافظ بورسعيد عددا من الأقسام داخل مستشفيات النصر والسلام، للتأكد من كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة، مشيدًا بجاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك.

وهنأ محافظ بورسعيد المرضى بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم الشفاء العاجل وأن ينعاد عليهم تلك المناسبات في صحة وخير، كما قدم التهاني القلبية لاطقم الأطباء والتمريض، مشيدا بجهودهم المتواصلة في توفير الرعاية الصحية والطبية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك وتواجدهم الدائم بالمستشفيات استعدادا للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة خلال اجازة العيد.