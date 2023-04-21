محافظ بنى سويف يحتفل بالعيد مع المسنين: " انتو الخير والبركة "

اعتاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف مشاركة المسنين والمسنات من أهالى المحافظة فرحتهم بالعيد، مؤكدا أنهم الخير والبركة لهذا الوطن، وأن دولتهم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لا تنسى من ضحى وتفانى بإخلاص فى بناء مصر عبر العصور المختلفة، مشيرا إلى أن زيارته لهم هى حق أصيل وعرفان بجميلهم فى تنشئة الأجيال المحبة لوطنها.

جاء ذلك خلال زيارته دار الخير والبركة لضيافة المسنين بمدينة بني سويف شرق النيل، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 1444هــ ، وذلك بحضور اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، أمل حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المحاسب هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف،زينب عبد الحميد الشيخ رئيس مجلس إدارة جمعية الشابات المسلمات التابعة لها الدار، وجمال فتحى مدير جمعية الشابات المسلمات وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على أحوالهم المعيشية وظروفهم الاجتماعية، وقام بجولة تفقدية لمستوى الخدمات المقدمة لهم، موجها مسؤولى التضامن بتلافى بعض الملاحظات البسيطة، مؤكدا على أهمية التواجد الدائم معهم والعمل الميدانى لضمان دوام الخدمة الأفضل.

فيما أعرب نزلاء الدار عن تقديرهم لحرص محافظ بنى سويف، زيارتهم فى كل مناسبة سعيدة، باعثين برسالة احترام وإجلال للقيادة السياسية التى لا تدخر جهدا فى تحسين الخدمات لكل المواطنين، خاصة الفئات التى تتطلب اهتماما نوعيا وبشكل أكثر وفى مقدمتهم كبار السن ممن أفنوا جل أعمارهم فى خدمة وبناء وطنهم، وتبارى نزلاء الدار فى طرح المقترحات والمطالب لخدمة أفضل لهم وتقديم المشورة في تطوير محافظتهم.