اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أبريل 2023 09:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مجانا للأطفال وبـ75 جنيه للطلاب.. تعرف على أسعار زيارة المتحف المصرى الكبير

الجمعة، 21 أبريل 2023 09:00 ص
مجانا للأطفال وبـ75 جنيه للطلاب.. تعرف على أسعار زيارة المتحف المصرى الكبير بهو المتحف المصري الكبير
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر الجولات الإرشادية المحدودة بالمتحف المصري الكبير، خلال عيد الفطر المبارك، والتي تهدف لاختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمى.

 

وعن أسعار تذاكر الزيارة للمصريين:

للمصري البالغ فوق سن الـ21 سعر التذكرة 150 جنية.

للمصري من سن 6 سنوات وحتى 21 سنة سعر التذكرة 75 جنية.

للطالب المصري سعر التذكرة 75 جنية.

وبالنسبة لكبار السن فوق 60 سنة سعر التذكرة 75 جنية.

وتذاكر الدخول المجانية متاحة فقط فى شبابيك بيع التذاكر الرئيسية بالمتحف للأطفال تحت سن 6 سنوات.

وبالنسبة للأجانب فسعر التذكرة 1000 جنية للزيارة لمن هو فوق 21 سنة، و 500 جنية لمن هم بين 6 سنوات و 21 سنة، و500 جنية للطلاب الأجانب.

 

ويتم حجز تذاكر الزيارة عبر الضغط الموقع الإلكتروني من هنا:

 

 

وسوف تتمكن من خلال هذه الجولة زيارة البهو العظيم والبهو الزجاجي ومركز المؤتمرات والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية، وتظل جميع المساحات الداخلية الأخرى التي تشمل صالات العرض المتحفي مغلقة حتى الافتتاح الرسمي.


المتحف المصري

المتحف المصري الكبير المتحف الكبير

تمثال الملك رمسيس الثاني



الموضوعات المتعلقة

بالخرائط.. "اليوم السابع" داخل المتحف المصرى الكبير لشرح التصميم المعمارى والهندسى للمتحف.. معاون وزير السياحة والآثار: البهو العظيم "شبه مغطى" للتهوية والإنارة الطبيعية ومسارات لاستيعاب الأمطار.. فيديو

الأحد، 16 أبريل 2023 05:46 م

السياحة والآثار: اجتماعات مكثفة للوزير استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير

السبت، 15 أبريل 2023 10:25 م

وزير السياحة والآثار: المتحف المصري الكبير آمن وسالم تماما

السبت، 15 أبريل 2023 10:06 م

بعد شائعات تأثره بالأمطار.. جولة لوزير السياحة والآثار بالمتحف المصرى الكبير..صور

السبت، 15 أبريل 2023 12:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة