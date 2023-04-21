كهرباء مصر الوسطى: نستهدف خفض نسبة الفقد إلى 16.4% خلال العام المالى الحالى

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أنه مستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة إلى 16.4% للعام المالى 2024/2023 مقابل 17.3% متوقع للعام المالى 2023/2022.

وأضاف شمعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة بالشركة لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائى، لافتا إلى أن أهم ملامح هذه الخطة هو تكثيف أعمال الضبطية القضائية فى المناطق الأكثر فقداً بالتنسيق مع شرطة الكهرباء والاستمرار فى المسح الدورى للأنشطة المختلفة لخفض نسب المغلق.

وأضاف شمعة أنه سيتم العمل على تفعيل دور المنصة الإلكترونية لتحويل ممارسات سرقات التيار إلى عدادات كودية طبقا للقرارات الوزارية والاستغلال الأمثل لشركة شعاع للكشف فى تحقيق القراءة لدى المشتركين مع تنشيط دور لجان المسح الشامل لصغار المشتركين، وسرعة استبدال العدادات العاطلة وتركيب المقايسات الجديدة ومراجعة العدادات مسبقة الدفع من حيث الأحمال على الطبيعة وقيمة الاستهلاك وفحص العدادات من خلال إسناد كروت المتابعة لشركة شعاع للكشف مع الاستمرار فى تركيب عدادات كودية للأراضى الصحراوية الزراعية للتعديات على الظهير الصحراوى بنطاق الشركة.