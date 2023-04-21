"عم خميس" 18 سنة بيقدم الزينة فى ميادين دمياط لاستقبال العيد.. صور

دمياط - هيثم مراد

بدأت أهالى محافظة دمياط استعداداتهم لاستقبال عيد الفطر المبارك، امتلأت الميادين والشوارع الرئيسية والأسواق بالمواطنين، أيضا بدأ عددا من الأهالي في تعليق الزينة والبلالين في شوارع المحافظة، ليظهر "عم خميس" أحد أبناء مدينة عزبة البرج بدمياط والذي اعتاد تقديم الزينة في ميادين دمياط على مدار 18 عاما.

التقت عدسة اليوم السابع بعم خميس والذي بدأ حديثه قائلا: " كل سنة يعلق الزينة في شوارع وميادين دمياط وتحديدا عزبة البرج بلدي، بكون فرحان لاني بساعد في نشر البهجة بين الناس ومش عايز مقابل"

واستكمل الحديث قائلا: " الأهالي بتساعدنى والكل منتظر العيد عشان نستقبله بالفرحة"، واضاف قائلا: " هدية بسيطة والزينة قادرة تفرح الكل وده هدفي اللي بعمله من 18 سنة، جبر الخواطر حاجة جميلة وأطفال المدينة بتستنى عم خميس كل سنة عشان يحتفلوا معاه"

بدأت الأهالى في تقديم المساعدة لعم خميس، الجميع انشغل بتعليق الزينة، أيضا بدأت الأهالي في تجهيزات ساحة الصلاة، الجميع يستعد لاستقبال عيد الفطر، بالفرحة والسرور.

عاد عم خميس للحديث مجددا قائلا: " سعيد جدا اني قدرت اساعد في دخول الفرحة على الناس، هفضل مكمل ونفسي اقدم حاجة الناس تفتكرني بيها دائما، ملقيتش احسن من كده أقدمه"

واختتم حديثه قائلا: الخير أشكاله كتير، ورسمة البسمة على وجوه الناس حاجة جميلة كل سنة وانتوا طيبين"