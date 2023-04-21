صحيفة: فلوريدا تخصص سفينة لمواجهة أزمة المهاجرين بدون تحديد مكان لها

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن ولاية فلوريدا الأمريكية خصصت سفينة سياحية لمعالجة أزمة المهاجرين بعدما نزل ما يقرب من 1400 مهاجر من كوبا وهايتي إلى البحر في قوارب متهالكة ووصلوا إلى الولاية فى يناير الماضي، مما أدى إلى إرهاق الشرطة المحلية، ولكن يبدو أن السلطات المختصة أغلفت تخصيص مكان ترسو فيه هذه السفنية.

وأوضحت الصحيفة أن الولاية لغت عقد هذه السفينة الآن بعدما تدخلت إدارة بايدن لمواجهة أزمة الهجرة عبر الحدود، ولكنها تعكس ما يمكن أن يحدث عندما تتدخل الولايات لحل مشكلات من المفترض أن تحلها الحكومة الفيدرالية.

وشردت الصحيفة ما حدث فى يناير عندما قال عمدة مقاطعة مونرو ريك رامزي فى يناير مع تفاقم الأزمة: "لقد عانينا من الفوضى وعدم وجود خطة ومشكلة فيدرالية أصبحت مشكلة محلية".

وتدخل الحاكم رون ديسانتيس ، ونشر طائرات استطلاع جوي ، وجمع العشرات من وكلاء إنفاذ القانون ، وكلف سفينة سياحية لإيواء ما كانت الإدارة تأمل أن يصبح جيشًا محليًا لموظفي الدولة للمساعدة في التعامل مع زيادة المهاجرين.

ولكن كانت هناك مشكلة: تم توقيع عقد سفينة سياحية بقيمة مليون دولار قبل أن يدرك أي شخص أن السفينة ليس لديها مكان ترسو فيه.

كانت السفينة من بين أكبر السفن في سلسلة من مشتريات الطوارئ التي بلغت حوالي 20 مليون دولار والتي أذن بها الحاكم رون ديسانتس بما في ذلك الطائرات بدون طيار ونظارات الرؤية الليلية وتأجير الطائرات وأجهزة راديو الطيران وغيرها من المعدات - للاستجابة لتدفق الهجرة.

بمجرد إعلان الحاكم حالة الطوارئ ، تباطأت عمليات الإنزال بشكل كبير ، بعد أن أنشأ الرئيس جو بايدن خيارًا أكثر أمانًا للتقدم لدخول الولايات المتحدة من بلدان المهاجرين الأصلية.

وسعى ديسانتس إلى جعل الهجرة إحدى النقاط المحورية لهجماته على بايدن بينما يستكشف إمكانية شن حملة رئاسية في عام 2024. كما دعم تشريعًا جديدًا عدوانيًا من شأنه ، في حالة إقراره ، أن يسمح للدولة بالتصدع على المهاجرين غير المسجلين ، إلى جانب أولئك الذين يساعدونهم أو يوظفونهم.

قال ديسانتيس في يناير: "مع استمرار الآثار السلبية لسياسات الهجرة الخارجة عن القانون في عهد بايدن بلا هوادة ، يقع عبء فشل إدارة بايدن على عاتق سلطات إنفاذ القانون المحلية. سنتدخل لدعم مجتمعاتنا."

لكن برنامج الطوارئ المتسرع للولاية ، بما في ذلك عقد سفينة الرحلات المشئومة ، يسلط الضوء على المشكلات التي يمكن أن تتطور عندما يتدخل مسئولو الولايات للمساعدة في إدارة الحدود ، وهو دور مخصص تقليديًا للحكومة الفيدرالية.

أقر قسم إدارة الطوارئ في فلوريدا بأنه أُجبر على إنهاء عقد السفينة ، لكنه ألقى باللوم على إدارة بايدن لفشلها في التصريح باستخدام الممرات المائية للبحرية الأمريكية التي كانت ستسمح للدولة بالوصول إلى رصيف متاح.

ورفض مسئولو الولاية الإفصاح عما إذا كانت الولاية ستظل ملزمة بدفع ثمن السفينة ، على الرغم من أن العديد من خبراء الشحن قالوا إنه كان من غير المعتاد للغاية ألا تقوم شركة الرحلات البحرية بتحصيل مثل هذا المبلغ الكبير مقدمًا.

كان حشد الأشخاص الذين وصلوا في يناير وخلال عدة أشهر من عام 2022 هو الأحدث في تاريخ طويل. ومنذ بداية السنة المالية في أكتوبر ، لقي 18 مهاجرا حتفهم خلال الرحلات البحرية المحفوفة بالمخاطر.