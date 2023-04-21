صادرات أهم 7 قطاعات إنتاجية فى أول شهرين من 2023

كتب إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع آخر تحديث فى أرقام صادرات القطاعات الصناعية التصديرية المختلفة فى أول شهرين من 2023 حيث حققت بعض القطاعات زيادات تصديرية واضحة وقطاعات أخرى سجلت انخفاض، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الصادرات

-صادرات المنتجات الكيماوية سجلت 1.17 مليار دولار أول شهرين من 2023

-صادرات موادت البناء سجلت 1.098 مليار دولار أول شهرين من 2023

-صادرات الحاصلات الزراعية سجلت 763 مليون دولار أول شهرين من 2023

-صادرات الصناعات الهندسية سجل 626.5 مليون دولار أول شهرين من 2023

-صادرات الملابس الجاهزة سجلت 383.5 مليون دولار أول شهرين من 2023

-صادرات الغزل والنسيج سجلت 194 مليون دولار أول شهرين من 2023

-صادرات المفروشات سجلت 83 مليون دولار أول شهرين من 2023

تواصل الجهود الحكومية من أجل زيادة الصادرات للخارج، حيث يجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وخطة أخرى لزيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا لتعميق التبادل التجارى مع دول القارة السمراء والتوسع في تدشين المراكز اللوجستية بالقارة وذلك لتوفير البضائع الحاضرة فى قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.

ونجحت مصر فى إنشاء 6 مراكز لوجستية فى عدد من دول أفريقيا (كينيا - المغرب -موريشيوس- نيجيريا - وزامبيا - الجزائر) من إجمالي 12 مركزا لوجستيا مستهدفا، وجارى حاليا تحديد أماكن 6 الباقيين.