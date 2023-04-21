ساحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية تمتلئ بالمصلين

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت ساحة مسجد القائد ابراهيم اسهر الساحات بمحافظة الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل اقبال المئات من المواطنين لاداء صلاة عيد الفطر المبارك وسط تأمينات لاسهيل حركة المصلين فى ساحة المسجد والشوارع الجانبية.

وكانت قد انهت مديرية الأوقاف بالإسكندرية استعدادتها لصلاة عيد الفطر المبارك وتحديد الساحات لإستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وننشر الإجراءات المتبعه للأوقاف.

وبلغت عدد الساحات التى تم تجهيزيها 363 مسجدا و531 ساحة منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، و ساحة مسجد سيدى المرسى ابو العباس، بالإضافة إلى تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.

كما يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

بالإضافة الى لتنسيق مستمر ومتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الفطر المبارك.