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ساحة القائد إبراهيم بالإسكندرية كاملة العدد فى صلاة عيد الفطر.. صور وفيديو

الجمعة، 21 أبريل 2023 06:14 ص
ساحة القائد إبراهيم بالإسكندرية كاملة العدد فى صلاة عيد الفطر.. صور وفيديو صلاة عيد الفطر من ساحة القائد إبراهيم
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أدى المواطنون بمحافظة الإسكندرية صلاة عيد الفطر المبارك بساحة القائد إبراهيم بالإسكندرية، أشهر ساحة بالمحافظة يقبل عليها المواطنون من كلفة أنحاء المحافظة وسط بهجة وسرور.

وكانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أنهت استعداداتها لصلاة عيد الفطر المبارك وتحديد الساحات لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وبلغت عدد الساحات التى تم تجهيزيها 363 مسجدا و531 ساحة منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدى المرسى أبو العباس، بالإضافة إلى تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.

كما تم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي أقيم بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الفطر المبارك.

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