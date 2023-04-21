اليوم السابع
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زيلينسكى: لن يفهم الأوكرانيون والأوروبيون عدم دعوة أوكرانيا إلى "الناتو" خلال قمة الحلف

الجمعة، 21 أبريل 2023 03:00 ص
زيلينسكى: لن يفهم الأوكرانيون والأوروبيون عدم دعوة أوكرانيا إلى "الناتو" خلال قمة الحلف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى
وكالات

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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى إن الأوكرانيين وغالبية الأوروبيين وسكان دول "الناتو"، لن يفهموا قيادة الحلف إن لم تتلق كييف دعوة للانضمام إلى الحلف في قمة فيلنيوس المقبلة.

وقال زيلينسكي: "لن يفهم غالبية الأوكرانيين ولا غالبية الأوروبيين ولا غالبية سكان دول "الناتو" بأكملها قادة الحلف إذا لم تصدر دعوة سياسية مستحقة لأوكرانيا إلى الحلف في القمة في فيلنيوس"، المقرر عقدها في 11-12 يوليو.

وأشار إلى أن أوكرانيا بذلت قصارى جهدها لضمان تلبية طلبها.

وأضاف: "من الصعب القول من يساهم في الأمن الأوروبي والأوروبي الأطلسي أكثر من جنودنا".


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