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تنكر بارتداء نقاب..عامل يسرق شركة قطع غيار بالقاهرة

الجمعة، 21 أبريل 2023 12:41 م
تنكر بارتداء نقاب..عامل يسرق شركة قطع غيار بالقاهرة كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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 كشفت أجهزة وزارة الداخلية  ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (موظفة بإحدى شركات قطع غيار السيارات - الكائنة دائرة القسم) مصابة بجرح قطعى بالرأس وسحجات بالذراعين ، وقررت بأنها حال تواجدها بالشركة عملها بمفردها فوجئت بدخول سيدة مجهولة "ترتدى نقاب" ، ولدى تأكد الأخيرة بأن المُبلغة بمفردها قامت بإخراج "آلة حادة" من بين طيات ملابسها والتعدى عليها ، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، وعقب ذلك قامت السيدة المُشار إليها بكسر باب المكتب الخاص بمالك الشركة وسرقة مبلغ مالى من داخله ، ولاذت بالفرار .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل سابق بالشركة المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) .
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (المبلغ المنوه عنه) كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة ، والنقاب المستخدم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

وزارة الداخلية

قسم الازبكية

اخبار الحوادث

قطع غيار السيارات



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