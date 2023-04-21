تنكر بارتداء نقاب..عامل يسرق شركة قطع غيار بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (موظفة بإحدى شركات قطع غيار السيارات - الكائنة دائرة القسم) مصابة بجرح قطعى بالرأس وسحجات بالذراعين ، وقررت بأنها حال تواجدها بالشركة عملها بمفردها فوجئت بدخول سيدة مجهولة "ترتدى نقاب" ، ولدى تأكد الأخيرة بأن المُبلغة بمفردها قامت بإخراج "آلة حادة" من بين طيات ملابسها والتعدى عليها ، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، وعقب ذلك قامت السيدة المُشار إليها بكسر باب المكتب الخاص بمالك الشركة وسرقة مبلغ مالى من داخله ، ولاذت بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل سابق بالشركة المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (المبلغ المنوه عنه) كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة ، والنقاب المستخدم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.