تعرف على خريطة أماكن المتنزهات والحدائق فى عيد الفطر بالغربية

الغربية مصطفى عادل

يقدم اليوم السابع خريطة حول أشهر المناطق التى يلجأ إليها أبناء محافظة الغربية خلال أيام عيد الفطر للاحتفال، وتشتهر محافظة الغربية بعدد من الأماكن الترفيهية التى يحرص المواطنين والشباب والفتيات على قضاء اوقاتا ترفيهية.



حديقة الطفل بطنطا وفى مدينة طنطا تتواجد حديقة الطفل بمنطقة الاستاد يليها منطقة الاستاد والمحلات التجارية والمطاعم والجزيرة الوسطى بالمنطقة، حيث يتوافد عليها المئات لركوب الدراجات وايضا تناول الوجبات بالمطاعم وركوب الخيل والتقاط الصور.



منطقة عربات الطعام يعد من أشهر المناطق أيضا بمنطقة الاستاد بطنطا والتى تم إنشاؤها خلال الفترة الأخيرة، وتتواجد بهم عدد كبير من مشروعات عربات الطعام والاستراحات. كورنيش القاصد من اهم وأكبر المناطق المفتوحة للتنزه بطنطا، والذى يحظى بشهرة كبيرة لكونه مطلا على ترعة القاصد وتوجد عليه استراحات ويستظل الأهالى وخاصة الشباب أسفل أشجاره والتقاط الصور التذكارية.



الأندية تضم محافظة الغربية عدد من الأندية الاجتماعية ومنها نادى طنطا ونادى زفتى، نادى بلدية المحلة، نادى صيد المحلة، نادى غزل المحلة ويحرص أعضاء الجمعية العمومية بهم على التوجه وقضاء اوقات العطلة.

قناطر دهتوره والمراكب النهرية بزفتى وكورنيش كفر الزيات تعد قناطر دهتوره من أبرز مناطق التنزه فى فترة الأعياد، والتى تقع على نهر النيل فرع دمياط بمدينة زفتى، ويتجمع الشباب لالتقاط الصور، فضلا عن تجمع عدد كبير من هواة الصيد لصيد الأسماك، كما تنتشر المراكب النيلية لنقل المواطنين من مدينة زفتى حتى مدينة ميت غمر بالدقهلية.

وأيضا كورنيش كفر الزيات والذى يقع على نهر النيل فرع رشيد حيث يتجمع المئات من الأهالى والجلوس على المقاهى المطلة على النيل وأيضا ركوب المراكب لقضاء رحلة نيلية فى مياه نهر النيل.