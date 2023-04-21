تحقيقات المتهم بقتل جاره في منشأة ناصر: خلافات الجيرة السبب

كتب سليم على

كشفت تحقيقات لنيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن الدافع وراء قيام صاحب مخبز بقتل جاره يرجع إلى وجود خلافات جيرة قديمة بينمها، وعادت من جديد بعد قيام نجل المتهم بسب نجل المجنى عليه وتطور الامر مشاجرة قام على اثراها المتهم بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش صوب المجنى عليه ليسقط غارقا في دمائه.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "مالك مخبز" طرف ثان (أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بطلق خرطوش بالرأس - مقيمان بدائرة القسم) إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة وقيام نجل الطرف الأول بالتعدي على نجل المجنى عليه "بالسب" بسبب ذات الخلافات تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" نتج عنها إصابته المُشار إليها ، والتى أدت إلى وفاته .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه .. وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.