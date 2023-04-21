اليوم السابع
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الأهالى يُدخلون الفرحة على أطفالهم بشراء الألعاب عقب صلاة العيد بالغربية

الجمعة، 21 أبريل 2023 07:30 ص
الأهالى يُدخلون الفرحة على أطفالهم بشراء الألعاب عقب صلاة العيد بالغربية جانب من التجمع
الغربية مصطفى عادل

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حرص الاهالي بمحافظة الغربية على شراء العاب الاطفال والبالونات الطائرة لاطفالهم عقب انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد والساحات الكبري بنطاق المحافظة لادخال الفرحة عليهم.
 
 
وتجمع الاهالي في الشوارع للاحتفال بالعيد ومصافحة بعضهم البعض وتبادل التهنئة.
 
وانتشر الباعة الجائلين أمام الساحات والمساجد لبيع الألعاب للاطفال، فضلا عن حفلات الدي جي احتفالا بالعيد.
 
صلاة العيد بالغربية (1)
صلاة العيد بالغربية (1)

صلاة العيد بالغربية (2)
صلاة العيد بالغربية (2)

صلاة العيد بالغربية (2)
صلاة العيد بالغربية (2)

صلاة العيد بالغربية (3)
صلاة العيد بالغربية (3)

صلاة العيد بالغربية (4)
صلاة العيد بالغربية (4)

صلاة العيد بالغربية (5)
صلاة العيد بالغربية (5)

صلاة العيد بالغربية (6)
صلاة العيد بالغربية (6)

صلاة العيد بالغربية (7)
صلاة العيد بالغربية (7)

صلاة العيد بالغربية (8)
صلاة العيد بالغربية (8)

صلاة العيد بالغربية (9)
صلاة العيد بالغربية (9)

صلاة العيد بالغربية (10)
صلاة العيد بالغربية (10)

 


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صلاة عيد الفطر بالغربية



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