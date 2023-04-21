الأهالى يُدخلون الفرحة على أطفالهم بشراء الألعاب عقب صلاة العيد بالغربية

الغربية مصطفى عادل

حرص الاهالي بمحافظة الغربية على شراء العاب الاطفال والبالونات الطائرة لاطفالهم عقب انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد والساحات الكبري بنطاق المحافظة لادخال الفرحة عليهم.

وتجمع الاهالي في الشوارع للاحتفال بالعيد ومصافحة بعضهم البعض وتبادل التهنئة.

وانتشر الباعة الجائلين أمام الساحات والمساجد لبيع الألعاب للاطفال، فضلا عن حفلات الدي جي احتفالا بالعيد.