وأعرب "طه" - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) الخميس - عن أمله بأن يعم السلام والخير والأمن والأمان والازدهار على جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة والعالم كافة.

وانتهز الأمين العام هذه الفرصة التي تتشارك فيها المنظمة مع دولة المقر، احتفالاتها بهذه المناسبة، معرباً عن تهانيه للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.