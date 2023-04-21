استعدادا لعيد الفطر.. رؤساء مدن المنيا يتابعون جاهزية مقدمى الخدمات للجمهور

المنيا-حسن عبد الغفار

قام اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بجولة ميدانية لمتابعة وحدة الاسعاف ووحدة المطافى بالمدينة، للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث اطمئن على عيادات ونقاط الاسعاف والمطافى بالساحات ومصليات العيد بالتنسيق مع وزارة الاوقاف، فضلا عن نقاط الاسعاف في الاماكن الترفيهية، اضافة الى العيادات المجهزة على الطرق الرئيسية بالمركز.

كما تم المرور على المعديات واللنشات للوقوف على جاهزيتها والتأكد من صلاحيتها وسلامتها

للتأكد من التراخيص اللازمة وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتوافر عوامل الأمان حرصا على أمن وسلامة المواطنين خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك .

كما تم تفقد محطة مياة الشرب والصرف الصحى، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك،حيثُ اطمئن رئيس المدينة على النوبتجيات وفرق الطوارئ وغرفة العمليات وكل معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارئ يحدث خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك .

وخلال الجولة تم متابعة عدد من حالات البناء بقرى المركز للتأكد من اصدار التراخيص، مشددا على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، في أثناء إجازة عيد الفطر المبارك. مشدداً على ضرورة التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون، حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص يتفقد ساحة صلاة العيد بنادي ناصر بمدينة ابوقرقاص .

بينما تفقد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص الساحة المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك بملعب نادى ناصر بمدينة ابوقرقاص للتأكد من جاهزيتها وحالة النظافة والإشغالات بمحيطها .

وأكد رئيس المركز عن رفع حاله الطوارئ بقطاعات النظافة والإشغالات وأشار إلى أنه تم الغاء الأجازات للعمال والسائقين والمشرفين بقطاعات النظافة وتنظيم دوريات عمل علي مدار ايام عيد الفطر المبارك مع توجيه نواب رئيس المركز و رؤساء الوحدات المحلية القروية بالتواجد الميداني علي مدار ايام عيد الفطر .