اليوم السابع
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%38ارتفاعًا فى مبيعات سبائك الذهب عالميًا خلال مارس 2023

الخميس، 20 أبريل 2023 02:00 ص
%38ارتفاعًا فى مبيعات سبائك الذهب عالميًا خلال مارس 2023
كتب - إسلام سعيد

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شهد الربع الأول من عام 2023 تقلبات قوية في سعر الذهب وتسجيل مستويات قياسية بدعم من العديد من العوامل أحدها هو ارتفاع الطلب الفعلي على سبائك الذهب والذي نتج عن البحث عن الملاذ الآمن بسبب الأزمة المصرفية وسقوط بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة بالإضافة إلى العملاق المصرفي السويسري كريدي سويس، وفق تقرير جولد بيليون.

أعلنت دار سك العملة الأمريكية ارتفاع الطلب على السبائك الذهبية بشكل تاريخي خلال الربع الأول وخلال شهر مارس، حيث ارتفعت المبيعات بأكثر من 38% في مارس مقارنة عن نفس الفترة من العام الماضي وهو أفضل أداء في شهر مارس منذ 2018، وارتفعت المبيعات الربع سنوية بنسبة 2% مقارنة مع الربع الأول من عام 2022.

وتابع التقرير الفني، أنه ليس من المستغرب رؤية بيانات المبيعات القوية في مارس حيث فر المستثمرون إلى المعدن النفيس لحماية ثرواتهم حيث شهدت الأسواق المالية العالمية أكبر أزمة مصرفية منذ الأزمة المالية الكبرى لعام 2008.

ليتسبب الطلب الاستثماري الواسع النطاق على الذهب في دفع سعر الذهب إلى ما فوق 2000 دولار للأونصة واستقراره فوق هذه المنطقة وسط محاولات لتسجيل مستوى تاريخي جديد.

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

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سعر الذهب فى مصر

الذهب

أسعار سبائك الذهب

سعر سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب في مصر

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