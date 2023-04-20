اليوم السابع
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وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يفاجئ مستشفى رمد بنها ويتفقد أحوال المرضى

الخميس، 20 أبريل 2023 12:52 م
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يفاجئ مستشفى رمد بنها ويتفقد أحوال المرضى جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم، جولة مفاجئة لمستشفي رمد بنها للاطمئنان على أحوال المرضي والخدمات الصحية المقدمة وتوافر الأدواية والإطمئنان أيضا على انتظام سير العمل بالمستشفي.
 
وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أن وكيل الوزارة تفقد أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات وقسم النظارات الطبية والأقسام الداخلية بالمستشفى، وتحدث إلي المرضي لاستطلاع آرائهم فى جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تفقد وكيل الوزارة عيادة الأسنان بالمستشفى.
 
واستطردت المديرية، أنه رافق الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، أثناء جولته بالمستشفي الدكتور محمد الهادي مدير المستشفى، وتأتي الزيارة بناءاً علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية على النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمة لائقة للمواطنين والتخفيف عن المرضى والحد من آلامهم ومعاناتهم.

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