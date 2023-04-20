اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 09:06 م
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وزارة العمل الأمريكية: ارتفاع فى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

الخميس، 20 أبريل 2023 09:00 م
وزارة العمل الأمريكية: ارتفاع فى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إعانة البطالة فى أمريكا
كتب- وكالات

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ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة زيادة معتدلة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل وسط ضعف الطلب نتيجة حملة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المستمرة منذ عام لزيادة أسعار الفائدة.

 

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بواقع خمسة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 245 ألفا في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل.

 

وجرت مراجعة بيانات الأسبوع السابق لتظهر تسلم ألف طلب أكثر مما سبق الإعلان عنه.

 

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 240 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

 

وخلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري، أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن اقتصاد البلاد قد أضاف 236 ألف وظيفة جديدة في شهر مارس الماضي، بما يزيد قليلا على التوقعات البالغة 230 ألف وظيفة.

 

وجرى تعديل بيانات فبراير لتظهر إضافة 326 ألف وظيفة بدلا من 311 ألفا كما ورد سابقا.

 

وأظهرت البيانات أن معدل البطالة في أمريكا قد انخفض إلى 3.5 بالمئة، فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى بقائه عند نفس مستواه في فبراير البالغ 3.6 بالمئة.


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