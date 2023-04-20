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قرية تزمنت الشرقية ببنى سويف تكرم أطفالها من حفظة القرآن الكريم ليلة العيد

الخميس، 20 أبريل 2023 10:57 م
قرية تزمنت الشرقية ببنى سويف تكرم أطفالها من حفظة القرآن الكريم ليلة العيد بعض الأطفال المكرمين
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت قرية تزمنت الشرقية بمحافظة بنى سويف مساء اليوم، احتفالية كبرى لتكريم اطفال القرية من حفظة القرآن الكريم .
 
شهدت الاحتفالية تلاوة القرآن الكريم وكلمات من الحاضرين من إدارة أوقاف بنى سويف والأزهر الشريف وبعض رجال القرية ، بالإضافة إلى بعض الأناشيد الدينية والتواشيح.
 
وقال عماد عثمان من القائمين على الاحتفالية من أبناء القرية أن الاحتفالية التى شهدتها القرية اليوم نظمها  مسجد خاتم المرسلين بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف،  حيث تم تكريم اطفال القرية الفائزين فى المسابقة القرآنية التى نظمها المسجد خلال شهر رمضان المبارك.
 
 
واضاف عماد عثمان أن الاحتفالية ينظمها مسجد خاتم المرسلين بالقرية خلال شهر رمضان من كل عام، حيث يتم توزيع جوائز مادية ومصاحف القران الكريم على الفائزين.
 
 
واضاف عماد عثمان أن مسجد خاتم المرسلين بالقرية يقيم هذة المسابقة خلال شهر رمضان من كل عام ، حيث تشهد المسابقة اقبال كبير من أطفال القرية الذين يشاركون فى اقسام المسابقة المختلفة التى تتنوع ما بين حفظ القرآن الكريم كاملاً أو نصف القرآن أو ربع القرآن بالإضافة إلى عقد مسابقة للاطفال الصغار الحافظين لجزء أو اثنين أو أكثر من القرآن الكريم.
 
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