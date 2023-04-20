اليوم السابع
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فريق جراحى بـ"كفر شكر التخصصى" ينقذ حياة فتاة تعرضت لكسور بالجمجمة فى حادث أليم

الخميس، 20 أبريل 2023 12:27 م
فريق جراحى بـ"كفر شكر التخصصى" ينقذ حياة فتاة تعرضت لكسور بالجمجمة فى حادث أليم الكسور المختلفة بوجه الفتاة
القليوبية إبراهيم سالم

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نجح فريق جراحى بمستشفى كفر شكر التخصصى بمحافظة القليوبية، من إنقاذ حياة فتاة، تبلغ من العمر حوالى 17 سنة، حيث كانت تعانى من كسر بعظام حجاج العين وعظام الوجنة، وتعانى أيضا بكسر بالفخذ وهبوط حاد بالدورة الدموية، وذلك إثر تعرضها لحادث أليم.

وكشفت المستشفى بقيادة الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى، أنه تمكن الفريق الجراحي بالمستشفى من إنقاذ حياة فتاة، تبلغ من العمر حوالي 17 عاما، نتيجة التعاون المثمر ما بين قسم جراحة الوجه والفكين وقسم العظام، وذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة .

وأوضحت المستشفى، أن الفتاة كانت قد تعرضت لحادث أليم، وجرى نقلها إلى المستشفى، وكانت تعانى من  كسر بعظام حجاج العين وعظام الوجنة وكانت تعانى أيضا بكسر بالفخذ وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم استقبالها وعمل الإسعافات الأولية للحفاظ على حياتها وحجزها للمتابعة الدقيقة.

واستطردت، أنه تم عمل تدخل جراحى مشترك ما بين قسم العظام وقسم جراحة الوجه والفكين، لعلاج جميع الكسور والمساعدة لاسترجاع حياتها الطبيعية وشفائها، وتمت العملية بنجاح وخرجت الحالة بتحسن مع المتابعة المستمرة مع أطباء المستشفى لإتمام الشفاء.

الكسور بوجه الفتاة
الكسور بوجه الفتاة

 

كسور الفخذ قبل وبعد الجراحة
كسور الفخذ قبل وبعد الجراحة

 


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