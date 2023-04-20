"ساعة شيطان وندمان".. اعترافات قاتل جاره في منشأة ناصر

محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

خلافات جيرة عادية، كان يمكن احتواءها، لكن فشلت جميع مساعى الصلح، وتطورت الأمور لمشادة وصولا لمشاجرة، استل خلالها أحد الطرفين سلاحا ناريا وتخلص من الآخر، مؤكدا ـ فى اعترافاته بعد ضبطه ـ ارتكابه الجريمة فى ساعة شيطان، معلنا عن ندمه جراء ما اقترفت يداه.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "مالك مخبز" طرف ثان (أحد الأشخاص "توفى متأثراً بإصابته بطلق خرطوش بالرأس - مقيمان بدائرة القسم) إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة وقيام نجل الطرف الأول بالتعدى على نجلة المجنى عليه "بالسب" بسبب ذات الخلافات تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" نتج عنها إصابته المُشار إليها ، والتى أدت إلى وفاته .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه .. وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .