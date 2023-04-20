سائق ومحصل يعثران على شنطة أموال.. ويرفضان مكافأة تسليمها بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

التقى "اليوم السابع" فى محافظة الاسكندرية ، مع محصل نقل عام وسائق بهيئة النقل العام، بعدما عثرا على مبلغ مالى ومستخلصات جمركية لبضائع قيمتها مبالغ مالية كبيرة، بعد العثور عليها على مقعد داخل أتوبيس النقل العام، ورفضا الحصول على مكافأة مالية من صاحبها نظير إعادته الأمانة له.

وحكى مجدى محسن محصل أتوبيس بهيئة النقل العام فى الإسكندرية، أنه أثناء ممارسة عملة فى الأتوبيس على خط محطة مصر العصافرة طريق الكورنيش، وجد شنطة بها أموالا، قائلا :" راكب صعد إلى الأتوبيس وشاهد حقيبة، فقمت بالتأكد من بيانات صاحب الحقيبة، وكانت تحتوى على مبالغ مالية كبيرة من فئة ال200 جنيه، وفئات أخرى الخمسة جنيهات."

وأضاف مجدى محسن لـ" اليوم السابع " أن الحقيبة ووجد مبلغا ماليا،و كذلك مستخلصات جمركية لبضائع بمبالغ مالية كبيرة تتعدي ملايين الجنيهات ، وعند وصولهم إلى محطة العصافرة، وعند الدخول بالحقيبة إلى ناظر المحطة وصل صاحبها وكان فى حالة انهيار كبير بسبب فقدان الحقيبة، واطمن بعد أن شاهد الحقيبة وبها المبلغ المالى كاملا والمستندات بداخلها " مشيرا " أن صاحب الحقيبة عرض عليهم مبلغ مالى مكافأه، ولكنه هو وزميلة السائق رفضا ذلك لأنه من وأجب عملهم.

وأوضح محمد حنفى سائق أتوبيس نقل عام فى الإسكندرية، أن العثور على حقيبة بها مبلغ مالى ومستندات جمركية ليست هى المرة الأولى التى يتم فيها العثور داخل الأتوبيس على مفقودات، وأنه منذ فترة تم العثور على حقيبة فيها مبالغ مالية ومجهورات وهواتف محمولة وتم إرجاعها إلى صاحبها وعرض أيضا على مبلغا ماليا، ولكنى رفضت أى مبالغ، وتكفى فرحة صاحب الاشياء المفقودة عند عودتها.

وأضاف محمد حنفى :" عند العثور على أى مقتنيات يتم التحفظ عليها فى غرفة ناظر المحطة بعد التعرف على هوية صاحبها، ويكفى حب الناس ورسائل الشكر التي نتلقها بسبب الامانه ، وذلك من واجبنا إعادة المفقودات لأصحابها."



سائق ومحصل اتوبيس النقل العام بالإسكندرية (1)



سائق ومحصل اتوبيس النقل العام بالإسكندرية (2)



سائق ومحصل اتوبيس النقل العام بالإسكندرية (3)



سائق ومحصل اتوبيس النقل العام بالإسكندرية (4)



