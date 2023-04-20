زيارة الأحباب.. إقبال على الذهاب للمقابر بالشرقية فى وفقة عيد الفطر (صور)

الشرقية- إيمان مهنى

زيارة الأحبة الراحلين هي عادة يحرص عليها أهالي محافظة الشرقية في العيد. وشهدت مقابر كفر الإشارة وهرية وكفر العرب بالزقازيق، إقبالا من المواطنين، الذين حرصوا على زيارة أحبتهم، في آخر أيام شهر رمضان.

وانتشر باعة الزعف والورد على المداخل الرئيسية لكل مقبرة، وكذلك الباعة الجائلون لكل أنواع ألعاب الأطفال كالطبل والمزمار البلاستيك والتلون والعرائس وغيرها، وكذلك الأطفال والسيدات من محبي أخذ الرحمات.

وقال الباعة ل "اليوم السابع"، أنهم يحرصون كل الخميس والأعياد، على الفرش لترويج بضاعتهم، التي تلقى إقبالا من الأطفال.

ويضيف أحد الزائرين، أنه معتاد زيارة والدية يوم وفقه كل عيد وتوزيع الرحمات، وقراءة القرآن الكريم.

في سياق متصل،أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 5 لسنه 2023 م برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة استعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك وحرصاً على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.



أكد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية الإلتزام بتفعيل دور غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والشركات والهيئات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع أي أحداث طارئة وحلها فوراً.



جانب من زيارة المقابر



جانب من زيارة المقابر



جانب من زيارة المقابر



زيارة المقابر



زيارة المقابر