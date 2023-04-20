"خطف ابنى فرميته بالرصاص".. اعترافات قاتل مواطن فى الوراق

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

خلافات مالية تطورت لاحتجاز طفل فى الوراق بالجيزة، لإجبار والده على الرضوخ للطرف الآخر، لكنه قرر الانتقام من خاطفى ابنه، فاستعان بآخرين وقتل أحد الخاطفين وأصاب آخر، معترفا بارتكاب جريمته انتقاما منهم لترويع ابنه.

ونجحت الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه 3 أشخاص بالجيزة مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة آخر، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بوصول (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة) أحدهما متوفى والآخر مصاب، وذلك على أثر إصابتهما بطلقات خرطوش، وبالتقابل مع نجل المتوفى قرر بوجود خلافات مالية بين طرف أول ( والده "المتوفى" والمصاب) وطرف ثانى (أحد الأشخاص) ، وقيامهما على إثرها باحتجاز أحد الصبية التابعين للطرف الثانى حتى يتمكنا من استرداد المبلغ المالى وبالاتفاق على التقابل لتسليم الصبى واستلام المبلغ المالى بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة حضر الطرف الثاني مستقلاً دراجة نارية وبصحبته آخران وبحوزتهم بندقية خرطوش وقاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أسفر عن وفاة والده وإصابة الآخر وقاموا بإنزال الصبى وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات تم تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص- مقيمون بدائرة القسم) وتبين اختبائهم لدى (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهما وضبط بحوزتهما (بندقية خرطوش- عدد 3 فرد خرطوش- عدد من طلقات لذات العيار- كمية من مخدر الآيس- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة) بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب على النحو المشار إليه.