ختام الدوري الرمضاني بنادى الداخلة الرياضى وتوزيع جوائز للفائزين

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أقيم مساء أمس الأربعاء، الحفل الختامي للأنشطة الرمضانية بنادي الداخلة الرياضى، برئاسة رئيس مجلس إدارة نادي الداخلـه ووكيل مجلس الادارة وأعضاء مجلس إدارة النادي، بحضور جمعه عطية حسن وكيل المديرية، والقيادات الشعبية والتنفيذية ، وحكام ومنظمي الدورة، والفرق المكرمة من المركز الاول حتي الرابع وأولياء الأمور بمركز الداخلة.

وتم تكريم المشاركين والفائزين في جميع المسابقات الرمضانية التي اقيمت بالنادي مثل السؤال اليومي، والكراسي الموسيقية وشد الحبل ومسابقات القرآن الكريم.

وأشاد بهاء شوقى مدير عام المديرية بحسن التنظيم الانشطه الفنية والأنشطة الثقافية، وأكد سيادته على ضرورة التحلي بالأخلاق الرياضية، وعدم التعصب وأفاد الرياضة مهمة لبناء الشباب وتمني لهم دورة وأنشطة ثقافيه ودينية متميزة.