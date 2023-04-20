اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 10:42 م
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حبس مدمن متهم بقتل حارس مصحة فى المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات

الخميس، 20 أبريل 2023 10:30 م
حبس مدمن متهم بقتل حارس مصحة فى المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مدمن 4 أيام في اتهامه بقتل حارس مصحة علاج، بعدما حاول منعه و3 آخرين جارى ضبطهم من الهروب من المصحة بمنطقة المقطم.
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط 3 متهمين آخرين لاستكمال التحقيقات. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا  بوصول حارس أمن لمصحة في المقطم مصاب بنزيف في الرأس وكسور في الجمجمة والذي توفي أثناء إسعافه، بالانتقال والفحص تبين أنَّه أثناء منعه لأربعة أشخاص كانو يعالجون من إدمانهم للمخدرات تعدوا عليه بآلة حادة وعصاه خشبية ادت إلى إصابته بنزيف وكسور في الجمجمة التي أنهت حياته وتم القبض علي متهم ويتم البحث عن الآخرين وتم نقله الي المستشفى وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أمن القاهرة

اخبار الحوادث

المقطم

مصحة إدمان



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