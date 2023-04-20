تفاقم إهدار الطعام فى أمريكا.. تقرير: 91 مليون طن فائض فى 2021

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكلة بلومبرج الأمريكية إن كمية الغذاء غير المأكول الذى تم إنتاجه فى الولايات المتحدة تزداد، وتولد قدرا هائلا من النفايات وانبعاثات الغازات الدفيئة، وفقا لبيانات جديدة لمنظمة ريفيد الأمريكي غير الربحية.

وأنتجت الولايات المتحدة 91 مليون طن من فائض الطعام فى 2021، بزيادة قدرها 4.8% عن عام 2016. ويمثل الطعام غير المأكول حوالى 38% من إجمالى إمداد الطعام فى عام 2021، بقيمة تقترب من 444 مليار دولار وفقا للمنظمة. وبالنسبة لحساب الفرد، فإن هذا يعادل 548 رطلا من الطعام الإضافى، بزيادة 1.9% منذ عام 2016.

فى عام 2021، وهو آخر عام متاحة عنه بيانات إهدار الطعام لمنظمة ريفيد، فإن 33.8 مليون شخص يعيشون فى أسر تعانى انعدام الأمن الغذائى فى الولايات المتحدة، وفقا لوزارة الزراعة، بما فى ذلك 5 مليون طفل. ورغم ذلك، فإن أقل من 2% من الطعام الفائض يتم التبرع به، وفقا للتقرير. فبينما يتحلل 18% منه، فإن حوال 9% يعاد تدويره كغذاء حيوانات، وحوالى 36% من فائض الطعام إلى مقالب القمامة.

وتعتبر الأسر المساهم الأكبر فى مشكلة إهدار الطعام فى أمريكا، ومسئولة عن حوالى نصف الفائض. واستحوذت مزارع الإنتاج على 17% من إجمالى الإهدار، وكان التصنيع مسئولا عن ما يقرب من 15%، والخدمات الغذائية حوالى 14%، والتجزئة حوالى 6%.

وقالت دانا جوندرز، المدير التنفيذى لريفيد، إنه فى حين أنهم لا يحقققون أى تقدم للوصول إلى هدف 2030. وتهدف المنظمة إلى خفض إهدار الطعام بمقدار النصف بحلول 2030 مقارنة بمستويات عام 2016، تماشيا مع الأهداف التى حددتها الولايات المتحدة والأمم المتحددة.

وإلى جانب مشكلة تفاقم انعدام الأمن الغذائى، فإن هدر الطعام هو أحد الأسباب الرئيسية للانبعاثات، ويقدر البعض أنه سبب حوالى 8% من كل الغازات الدفيئة التى يسببه الإنسان. وتقدر المنظمة أن فائض 2021 يمثل 372 طن مترى من معادلات ثانى أككسيد الكربون، أو حول 6% من إجمالى الانبعاثات الأمريكية.