اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 05:41 م
أكرم القصاص
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بنى سويف تعقد غرفة عمليات لمراجعة خطط واستعدادات القطاعات أثناء عيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 05:00 م
بنى سويف تعقد غرفة عمليات لمراجعة خطط واستعدادات القطاعات أثناء عيد الفطر اجتماع غرفة العمليات
بنى سويف هانى فتحى

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ترأس اللواء سامي علام  السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، اجتماع غرفة العمليات ، التي وجه الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف بتشكيلها،ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك،والتي تضم كاف القطاعات والأجهزة وشركات المرافق المعنية ، لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل فى القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولا بأول على مدار أيام العيد.

في بداية الاجتماع، تقدم السكرتير العام المساعد بالتهنئة للحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك ، مشيراً إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، برفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات والمرافق الحيوية من خلال منظومة عمل متكاملة لإدارة مثل تلك الملفات ،والتي ترتكز على ضمان تحقيق الاستعداد  الدائم بمختلف القطاعات وليس بشكل استثنائي أو موسمي مؤقت مرتبط بمناسبة أو حدث ما ، من خلال توفير البدائل والحلول والاستعداد  المناسب للتعامل مع  المواقف والأحداث الطارئة.

وخلال الاجتماع تمت مراجعة خطط القطاعات الخدمية والمرافق لاستقبال العيد،لضمان توافر الخدمات والاحتياجات بالشكل المناسب والمطلوب، من خلال تضافر كل الجهود والتعاون في تنفيذ خطة المحافظة في هذا الشأن ،وفي إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالعمل على توفير الاحتياجات ، وتحقيق الانضباط والانتظام في مستوى الخدمات والمرافق الحيوية، خاصة في فترة المواسم والأعياد والتي تتسم بزيادة على الطلب ، وما يصاحبها من إجازات للمواطنين.


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