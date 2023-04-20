اليوم السابع
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"بسرقها بأسلوب المغافلة".. اعترافات لص الهواتف من المواطنين بالقاهرة

الخميس، 20 أبريل 2023 05:00 م
"بسرقها بأسلوب المغافلة".. اعترافات لص الهواتف من المواطنين بالقاهرة رجال الشرطة -أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة، باعترافات أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، مؤكدا ارتكاربه 3 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة.
 
وأضاف المتهم، أن يتتبع المواطنين خلال سيرهم بالشوارع وينتظر تحدثهم في الهواتف الخاصة بهم ويقوم بسرقتها بأسلوب المغافلة.
 
وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب (عدد 3 وقائع سرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة") بدائرة قسم شرطة الموسكى، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

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