انتشال جثة طالب من ترعة الإبراهيمية بمركز أبوقرقاص فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

انتشل الأهالي جثة طالب من ترعة الإبراهيمية أمام منشية الفكرية بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن الأهالي من انتشال جثة طالب من ترعة الإبراهيمية أمام منشية الفكرية فى مركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الجثة لـ"ياسر وائل"، 17 عاما، طالب، ويقيم بمنشية الفكرية فى أبوقرقاص، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 4162 ن ل س، ربع نقل، بالطريق الصحراوى الغربى شمال محور سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما أسفر عن إصابة كل من: عبد الحكيم مصطفي 42 عاما، سائق، نجله عمر 15 عاما، طالب، بدري كرم 27 عاما، تباع، محمد أحمد 22 عاما، عامل، طه عبد الحكيم 20 عاما، عامل، محمد مكرم 22 عاما، عامل، وشخص مجهول الأسم والعنوان.

وجميع المصابون يقيمون في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، وتم نقلهم إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، حيث تراوحت الإصابات بين غيبوبة وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأنحاء الجسم، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة أى باشرت التحقيق.



