الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل تنظم إفطار رمضانى بحضور شيوخ بالأزهر والأوقاف

كتب: محمد الأحمدى

دعا القس أمير شحاته راعى الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل-الهجانة سابقا - بالشراكة مع لجنة الحوار بمجمع القاهرة الإنجيلى برئاسة الدكتور القس أسامة ناروز إلى مائدة إفطار رمضانى اليوم الأربعاء بالكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل.

وكان الغفطار بحضور الدكتور القس عزت شاكر رئيس مجلس الكنيسة وراعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر والقس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلى واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر وعدد من مشايخ الأزهر والأوقاف وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأكد الحضور على أواصر المحبة التى تجمع المصريين معا وأن مايجمعنا هو المواطنة وأن علينا جميعا مسؤولية الارتقاء بالوطن الغالى مصر.



توافد مشايخ الأزهر



إفطار رمضانى بمدينة الأمل