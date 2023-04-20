القارئ الطبيب.. حسن السنهورى صاحب صوت ذهبى فى التلاوة.. صور

قال حسن أحمد السنهورى لـ"اليوم السابع"، إنه من مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وطالب بكلية العلاج الطبيعي بكفر الشيخ بالفرقة الثالثة، بدأ حفظ كتاب الله من سن 3 سنوات، حيث اهتم والديه بحفظه للقرآن الكريم، وحرص والده على إحضار العديد من المشايخ والقراء لتحفيظه كتاب الله، حتى منً الله عليه بحفظه.

وأضاف "السنهوري" أن الله أنعم عليه بصوت حسن، فاهتم بموهبته في التلاوة والإنشاد والتواشيح، وشارك فى العديد من المسابقات، وحصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقة "أندى الأصوات بالأزهر الشريف لسنة 2015"، وكرمه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتي الديار المصرية، وحصل على المركز الأول بجامعة كفر الشيخ فى تلاوة القرآن الكريم، والمركز الأول فى الإنشاد والابتهالات.

وأكد "السنهوري" أنه يشكر مشايخه وكل من لهم فضل عليه، خاصة محمد عبدالله مطاوع الذى احتضن موهبته وفتح لها قلبه وبيته لتدريبه، داعيا الله أن يجزيه خير الجزاء، والشيخ محمد النقيب، والدكتور أحمد مصطفى كامل، رحمه الله عليه خبير الأصوات العالمى، و كل من ساعده، كما يشكر الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل عليه.

وقال "السنهوري" إنه يتميز في الإنشاد والتواشيح الدينية، كما يهوى سماع أصوات العظماء في دولة التلاوة وعلى رأسهم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والطبلاوي، والحصري، ومحمد رفعت، الشيخ مصطفى إسماعيل وغيرهم من أصحاب الأصوات المتميزة، ويتمنى أن يكون واحداً منهم.



الطبيب حسن السنهوري



حسن السنهوري يتميز بصوت ذهبي



