الشعر بالصعيدي يبهر الجميع.. أسامة العتمانى شاعر يناقش عادات المجتمع

الأقصر – أحمد مرعى

"طول ما تحب الخير للناس ربنا هيبارك ويزيدك.. طول ما تبصش للى معاه هيزودلك ف اللى ف ايدك.. طول مالخير دايما جواك غير المولى مايبقاش سيدك"، بتلك الكلمات انطلق الشاب الأقصرى أسامة العتمانى فى مسيرة مبهجة من تقديم الشعر باللون الصعيدي المختلف من نوعه وهو يرتدى الجلباب البلدي الصعيدي ويمتطى حصانه بجوار منزله في قرية الزناقطة بمدينة الأقصر.

ويقدم الشاب الأقصرى أسامة العتمانى الذي يلقبه أصدقاؤه مؤخراً بلقب "شاعر الصعيد"، والذي نالت قصائده مشاهدات مميز على منصات السوشيال ميديا المختلفة من مصر وحول الوطن العربي، حيث يقدم الشاعر الأقصرى قصائد من الحياة اليومية للصعايدة عن العادات المختلفة من إحترام الوالدين وتقدير تعبهم مع الأبناء، وأشعار أخرى لمناقشة عادات الزواج وتكاليفه الباهظة، وعن سلب حقوق الأشقاء فى الميراث، والأصول والجدعنة بين الصعايدة، وعادات وطباع الصعيدي فى التعامل مع الآخرين وغيرها من العادات والتقاليد المميز لأهل الصعيد.

وعلى مدار السنوات الماضية قدم شاعر الصعيد أسامة العتمانى، أكثر من 50 قصيدة طويلة وقصيرة متنوعة على منصات السوشيال ميديا، والتى حصدت ملايين المشاهدات والمشاركات حول مصر، للتأكيد على أن الكلمة والشعر لا يتوقف عند الدواوين المكتوبة والمنمقة في الصالونات الثقافية، بل أن الشعر البسيط والكلمات الرنانة تصل للقلوب بل قوة طالما تعبر عن شخصية قائلها وتدخل قلب شخصية من يتلقاها، حيث يخطط لتدشين أو ديوان شعر خلال الفترة المقبلة مطبوع من الشعر الصعيدى يتحدث في قصائده عن كافة تفاصيل وجوانب الحياة اليومية للصعيدي وأهل الصعيد فى حياتهم وتطور الزمن حالياً فى قلب الصعيد.

ومن أبرز أشعاره: (اسمع ابن الأصول مش عيب يتباهى بأصوله.. وأهل الأدب والحكم يتباهوا من قوله.. ابن الأصول معروف بوده وإخلاصه ماهو أصله بيزينه وتاجه على رأسه)، وكذلك قصيدة عن الغربة يقول فيها:- (يا واخد شنطتك فى إيديك وسايب عيلتك وأهلك.. يا متغرب عشان بكرة ومش دريان بمصيبتك.. ده ترك الأهل أكبر جهل هتندم يوم على غيبتك).



أسامة العتمانى شاعر يناقش عادات المجتمع بلسان صعيدي فى الأقصر



الشاعر أسامة العتمانى يقدم أشعاره بين أصدقاؤه بالقرية



العتمانى خلال تقديم قصائده لليوم السابع