اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أبريل 2023 03:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الشعر بالصعيدي يبهر الجميع.. أسامة العتمانى شاعر يناقش عادات المجتمع

الخميس، 20 أبريل 2023 03:00 ص
الشعر بالصعيدي يبهر الجميع.. أسامة العتمانى شاعر يناقش عادات المجتمع أسامة العتمانى شاعر يناقش عادات المجتمع بلسان صعيدي
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"طول ما تحب الخير للناس ربنا هيبارك ويزيدك.. طول ما تبصش للى معاه هيزودلك ف اللى ف ايدك.. طول مالخير دايما جواك غير المولى مايبقاش سيدك"، بتلك الكلمات انطلق الشاب الأقصرى أسامة العتمانى فى مسيرة مبهجة من تقديم الشعر باللون الصعيدي المختلف من نوعه وهو يرتدى الجلباب البلدي الصعيدي ويمتطى حصانه بجوار منزله في قرية الزناقطة بمدينة الأقصر.

ويقدم الشاب الأقصرى أسامة العتمانى الذي يلقبه أصدقاؤه مؤخراً بلقب "شاعر الصعيد"، والذي نالت قصائده مشاهدات مميز على منصات السوشيال ميديا المختلفة من مصر وحول الوطن العربي، حيث يقدم الشاعر الأقصرى قصائد من الحياة اليومية للصعايدة عن العادات المختلفة من إحترام الوالدين وتقدير تعبهم مع الأبناء، وأشعار أخرى لمناقشة عادات الزواج وتكاليفه الباهظة، وعن سلب حقوق الأشقاء فى الميراث، والأصول والجدعنة بين الصعايدة، وعادات وطباع الصعيدي فى التعامل مع الآخرين وغيرها من العادات والتقاليد المميز لأهل الصعيد.

وعلى مدار السنوات الماضية قدم شاعر الصعيد أسامة العتمانى، أكثر من 50 قصيدة طويلة وقصيرة متنوعة على منصات السوشيال ميديا، والتى حصدت ملايين المشاهدات والمشاركات حول مصر، للتأكيد على أن الكلمة والشعر لا يتوقف عند الدواوين المكتوبة والمنمقة في الصالونات الثقافية، بل أن الشعر البسيط والكلمات الرنانة تصل للقلوب بل قوة طالما تعبر عن شخصية قائلها وتدخل قلب شخصية من يتلقاها، حيث يخطط لتدشين أو ديوان شعر خلال الفترة المقبلة مطبوع من الشعر الصعيدى يتحدث في قصائده عن كافة تفاصيل وجوانب الحياة اليومية للصعيدي وأهل الصعيد فى حياتهم وتطور الزمن حالياً فى قلب الصعيد.

 ومن أبرز أشعاره: (اسمع ابن الأصول مش عيب يتباهى بأصوله.. وأهل الأدب والحكم يتباهوا من قوله.. ابن الأصول معروف بوده وإخلاصه ماهو أصله بيزينه وتاجه على رأسه)، وكذلك قصيدة عن الغربة يقول فيها:- (يا واخد شنطتك فى إيديك وسايب عيلتك وأهلك.. يا متغرب عشان بكرة ومش دريان بمصيبتك.. ده ترك الأهل أكبر جهل هتندم يوم على غيبتك).

أسامة العتمانى شاعر يناقش عادات المجتمع بلسان صعيدي فى الأقصر
أسامة العتمانى شاعر يناقش عادات المجتمع بلسان صعيدي فى الأقصر

 

 
الشاعر أسامة العتمانى يقدم أشعاره بين أصدقاؤه بالقرية
الشاعر أسامة العتمانى يقدم أشعاره بين أصدقاؤه بالقرية
العتمانى خلال تقديم قصائده لليوم السابع
العتمانى خلال تقديم قصائده لليوم السابع

 

أسامة العتمانى شاعر الصعيد الجديد بالأقصر
أسامة العتمانى شاعر الصعيد الجديد بالأقصر

 


الاقصر

شعر صعيدي

اخبار اليوم

شاعر الصعيد

اخبار الاقصر

الشاعر اسامة العتمانى

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

تحصين 45989 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 05:06 م

المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام الإصدار الرابع بقيمة 250 مليون جنيه ضمن برنامج طرح سندات قصيرة الأجل لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:42 م

مدينة أرمنت ترفع 10 أطنان مخلفات وتطلق حملة ترشيد استهلاك الكهرباء

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:59 ص

الرعاية الصحية بالأقصر تفحص 100 مواطن وتقدم علاج لـ50 آخرين .. صور

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 09:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة