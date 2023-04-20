التعليم: دخول 4 مدارس تقدم نموذج شهادة النيل الدولية الخدمة العام المقبل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك خطوات للتوسع فى تجربة مدارس النيل المصرية الدولية، موضحة أنه يتم تطبيق نظام النيل التعليمى الدولى فى 14 مدرسة، وسيتم افتتاح 4 مدارس جديدة نموذج مدارس النيل المصرية الدولية اعتبارًا من العام الدراسى 2024/2023.

وتقدم مدارس النيل المصرية التابعة للوزارة، نموذجا تعليمية بجودة عالمية، تساهم فى بناء شخصية الأطفال، حيث يحصل المتعلم فى هذه المدارس على خدمة تعليمية ذات مواصفات عالمية تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعات المصرية والجامعات الأخرى خارج مصر، ويحصل الطالب الذى أتم دراسته فى مدارس النيل المصرية الدولية على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسى وهى شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد إتمام التعليم ما قبل الجامعى فى نهاية الصف الثانى عشر، أو الصف الحادى عشر "شرط استكمال متطلبات القبول"، وهى شهادة النيل الثانوية الدولية والتى تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعات فى مصر والخارج.

ويتم مراجعة وتحديث مناهج هذا النظام التعليمى من قبل متخصصين مصريين وبريطانيين، فضلًا عن تأهيل وتدريب المعلمين بالمدارس بشكل دورى ومستمر عن طريق هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كمبريدج البريطانية وكذلك أساتذة جامعيين ومتخصصين فى نظام النيل التعليمى الدولي؛ لضمان الحصول على أعلى جودة تعليمية، وتعمل وزارة التربية والتعليم نتيجة الطلب المتزايد على تلك النوعية من المدارس للتوسع فى نشر الشهادة.